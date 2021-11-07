Bağlar Belediyesinin ilçedeki yol yapım ve onarım çalışmaları devam ediyor

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar ilçesinde merkez ve kırsal mahallelerdeki ulaşım alt ve üst yapısını yenileyen belediye yeni yollar ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Özdemir Mahallesi'nin kullanılamaz hale gelen ulaşım alt yapısını yenileyen Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe merkezinde de Metal Sanayi Sitesi'ni Siverek kara yoluna bağlayan yeni yolu hayata geçirdi.

Söz konusu bölgeye 20 metre genişliğinde, 500 metre uzunluğunda yeni yol kazandıran ekipler, bu yol sayesinde bölgedeki bağlantı yolu sorununu çözdü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen mahalle muhtarı Mahmut Adıgüzel, Bağlar Belediyesinin hizmet anlayışından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, belediye yönetimine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Adıgüzel, "Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri taleplerimize anında cevap veriyor. Ne talebimiz olduysa yerine getirildi. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Halkımız yapılan hizmetlerden çok memnun. Tüm kurumların bu anlayışta olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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