Bağlar Belediyesinin hizmete sunduğu park ilgi görüyor

Bağlar Belediyesi tarafından 7 bin 500 metrekarelik alanda yapılan Selahaddin Eyyubi Parkı ilgi görüyor.

Bağlar Belediyesi tarafından 7 bin 500 metrekarelik alanda yapılan Selahaddin Eyyubi Parkı ilgi görüyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, parkın sosyal donatılar ve sportif alanları kapsadığını, çocuklara yönelik oyun alanları, engellilere yönelik olarak özel tasarlanan bölümlerin bulunduğunu belirtti.

Kompleks şeklindeki projenin içerisinde basketbol ve futbol sahaları, bisiklet yolu, yürüyüş parkurları, geniş alana hitap eden rekreasyon alanları ve dinlenme mekanlarının yer aldığını bildiren Beyoğlu, "Kendi imkanlarımızla kazandırdığımız projelerle ilçemizin çehresini değiştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin