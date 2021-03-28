Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi
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Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekiplerince yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihleri geçen ve bozulduğu tespit edilen süt ve süt ürünleri ele geçirilerek imha edildi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi ekiplerince yaklaşan Ramazan ayı öncesinde gerçekleştirilen denetimlerde, son kullanma tarihleri geçen ve bozulduğu tespit edilen süt ve süt ürünleri ele geçirilerek imha edildi.

Bağlar Belediyesi, pandemi döneminin hassas kıldığı hijyen koşullarına rağmen vatandaşların sağlığını hiçe sayanlara yönelik denetimlerini sıkı bir şekilde sürdürüyor. Belediyenin Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı gıda denetim ekipleri, gıda ürünlerini kapsayan denetimlerde bu kez son kullanma tarihi geçen ve bozulduğu tespit edilen süt ve süt ürünlerini vatandaşlara satmaya çalışanları suçüstü yakalayarak hem işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı hem ürünleri imha ederek vatandaşların sağlığının korunmasını sağladı. Yapılan denetimlerde bazı işletmelerde gıda ürünlerinin hijyenik koşullarda hazırlanmadığı da tespit edilerek tutanak tutularak uyarılarda bulunuldu.

"Vatandaşlarımızın sağlığını korumak bizim görevimiz"

Önceliklerinin vatandaşın sağlığını korumak olduğunu belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, gıda denetimlerinin hayati önem taşıdığı bir dönem yaşadıklarını söyledi. Beyoğlu, "Sağlıklı gıda tüketmek vatandaşlarımızın en temel hakkıdır. Bunu sağlamak da belediye olarak bizim görevimizdir. Vatandaşlarımızdan gelen tüm ihbarları değerlendiriyoruz. Ekiplerimizin bu konudaki çalışmaları ve çabaları Ramazan ayı dolayısıyla artarak devam edecektir" dedi. - DİYARBAKIR

Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi
Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi
Vatandaşın sağlığını hiçe sayıyorlar: Diyarbakır'da tarihi geçmiş süt ve süt ürünleri ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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