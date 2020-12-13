Bağlar Belediyesinin geçen yıl hizmete açtığı tesis yoğun mesaisini sürdürüyor

Bağlar Belediyesi'nin geçen yıl hizmete açtığı Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisi yoğun mesaisine hafta sonunda da devam ediyor.

Bağlar Belediyesi'nin geçen yıl hizmete açtığı Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisi yoğun mesaisine hafta sonunda da devam ediyor.

Bağlar Belediyesince yapılan açıklamada, Asfalt Plenti ve Taş Kırma Eleme Tesisi, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda da çalışmaların sürdürdüğü bildirildi.

Açıklamada, tesiste Karacadağ eteğinde çıkarılan siyah bazalt taşını değerlendirilerek sıcak asfalt ve mucur başta olmak üzere yol yapımında kullanılan alt ve üst yapı malzemelerin üretildiği belirtildi.

İlçedeki kırsal yerleşim yerlerine şu ana kadar 150 kilometre yeni yol hizmeti kazandırıldığı belirtilen açıklamada sözlerine yer verilen Başkan Beyoğlu, "Kendi asfaltını ve yol yapım malzemelerini kendisi üretip bu anlamda kendi kendine yeten belediye haline geldik. Bundan ötürü çok mutluyuz. Hizmetleri aksatmamak üzere bu tesisimiz sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan hafta sonunda da üretime devam ediyor. Kırsal yerleşim yerlerimize ciddi hizmetler kazandırdık. Kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. "diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya