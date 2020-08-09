Bağlar Belediyesinin çalışmaları pandemi sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor
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Bağlar Belediyesinin çalışmaları pandemi sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde şehir içinde 84 kilometrelik alanda asfaltlama yaptı, kırsal yerleşim yerlerine 43 kilometre yeni yol kazandırdı.

Bağlar Belediyesinin çalışmaları pandemi sürecinde de tüm hızıyla devam ediyor
09.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 09.08.2020 11:59

Bağlar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde şehir içinde 84 kilometrelik alanda asfaltlama yaptı, kırsal yerleşim yerlerine 43 kilometre yeni yol kazandırdı.

Belediye, Karacadağ eteklerinden çıkan bazalt taşından ürettiği asfalt ile uzun yıllar hizmete hasret kalan yerleşim yerlerinde çalışma yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu süreçte 84 kilometreye karşılık gelen 60 bin ton asfaltlama çalışması gerçekleştirdi.

Belediyenin çalışmaları sayesinde birçok mahalle ilk kez bu hizmete kavuşurken, kaldırım yenileme ve parke taşı döşeme hizmetleri de yürütülerek yerleşim yerleri modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Yeşil alan çalışmalarını da sürdüren belediye, pandemi sürecinde ilçeye 2 yeni park kazandırdı ve çok amaçlı bir parkın inşasına ise devam ediliyor.

Belediye, aralarında yaşlı,hasta ve engelli vatandaşların da bulunduğu ihtiyaç sahibi 6 bin aileye gıda ve sosyal yardım desteği sağladı.

Mahalle, esnaf ve ev ziyaretleriyle 50 bin vatandaş ile temas kuran Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ziyaretler sırasında tespit ettiği vatandaşların sorunlarını çözerek, çeşitli konulardaki mağduriyetlerini de giderdi.

Belediye, Kovid-19 salgını ile mücadele etmek için Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesine özel ekipler kurdu.

45 uzman personelden oluşan 3 ekip, ilçe genelinde düzenli olarak dezenfekte çalışmaları gerçekleştirdi. 28 açık alan, sosyal mesafeli cuma namazlarına hazırlandı.

Pandemi nedeniyle camilerin kapalı olduğu dönemde ilçe genelindeki 70 ve talep üzerine ilçe dışında yer alan 10 olmak üzere 80 camiyi dezenfekte eden ekipler, cuma namazlarının yeniden başlandığı dönemde de bu hizmetleri sürdürdü.

100 eczane, 33 sağlık kuruluşu olmak üzere ilçe genelindeki kamu binalarını, güvenlik güçlerine ait noktaları dezenfekte eden ekipler, ayrıca banka ATM'lerini, cadde ve sokakları, vatandaşların günlük ihtiyaçlarını karşıladığı alış veriş noktalarını ve semt pazarlarını steril hale getirdi.

Kurban Bayramında kurban satışı ve kesimi yapılan noktaları hijyenik hale getiren ekipler, pandemi nedeniyle önemi artan çöp konteynerlerini yenileyip tamir ve dezenfekte etti.

Zabıta, Sağlık İşleri ve Ruhsat Denetim müdürlükleri ekiplerinin gerçekleştirdiği kontrol ve denetimlerle gıda sağlığının korunması sağlanırken, bu süreçte toplum sağlığını hiçe sayan işletmeler hakkında yasal işlem uygulandı.

Başkan Beyoğlu'nun talimatı ile belediyeye ait ek hizmet binasının bahçesi düzenlenip, düzenli olarak dezenfekte edilerek nikah işlemleri açık alanda yapılmaya başlandı.

Sosyal mesafe, temizlik ve maske kuralları uygulanarak gerçekleşen mini düğün töreni şeklindeki nikah işlemleriyle yeni evlenen çiftlere güzel anlar yaşatıldı.

Belediye, pandemi sürecinde şu ana kadar vatandaşlara 500 bin ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Semt pazarları ve alış veriş noktalarında 250 bin ücretsiz eldiven dağıtan belediye ekipleri, pandemi nedeniyle karantinaya alınan bölgelerde de dezenfekte ve çevre koruma çalışmaları gerçekleştirdi.

Belediye olarak bir yandan Kovid-19 ile mücadele ederken diğer yandan yıllardır çözüm bekleyen sorunlarla ilgili çalışmaları hayata geçirdiklerini söyleyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2023 hedeflerine yürürken bizler de uzun yıllar ihmal edilmiş, hizmetten mahrum bırakılmış olan Bağlar ilçesini bu hedefe ulaştırmaya çalışıyoruz. Pandemi sürecinde salgın ile mücadele etmek için halkımıza imkanlarımız dahilinde gerekli hizmetleri sunduk ve sunmaya da devam ediyoruz. Pandemi hizmete engel değil dedik. Bu doğrultuda ilçe merkezinde ve kırsal bölgelerde 20-25 yıldır hizmet alamayan vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak hizmetler kazandırdık. Cumhurbaşkanın gönül seferberliği çağrısını emir ve talimat olarak kabul edip ilk günkü aşk ve heyecanla ihtiyaç sahiplerine destek sağladık. Bağlar'da sosyal hizmet ve gönül belediyeciliği seferberliğini yüksek azim ve inançla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA

Manşet

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