Bağlar Belediyesinin çalışmaları ele alındı
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Bağlar Belediyesinin çalışmaları ele alındı

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'nun başkanlığında yapılan toplantıda Bağlar Belediyesinin hizmetleri ele alındı.

04.03.2020 16:04 | Son Güncelleme: 04.03.2020 16:04
Bağlar Belediyesinin çalışmaları ele alındı

Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan 'nun başkanlığında yapılan toplantıda Belediyesinin hizmetleri ele alındı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin ve meclis üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Vali Güzeloğlu, Bağlar'ın hak ettiği hizmetleri alması için destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Sağladığı destekler için Vali Güzeloğlu'na teşekkür eden Beyoğlu, "Çok verimli bir toplantı oldu. Bağlarımıza yapacağımız hizmetleri istişare ettik. Durmadan ve yorulmadan tüm enerjimizle milletimizin hizmetinde olacağız." dedi.

Kaynak: AA

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