Bağlar Belediyesinin 6 bin 500 metrekarelik park projesi tamamlandı
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Bağlar Belediyesinin 6 bin 500 metrekarelik park projesi tamamlandı

Bağlar Belediyesinin 6 bin 500 metrekarelik park projesi tamamlandı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nin Bağcılar Mahallesi'ne kazandırdığı yeni park projesi çok amaçlı yönleriyle bölge halkının beğenisini kazandı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi'nin Bağcılar Mahallesi'ne kazandırdığı yeni park projesi çok amaçlı yönleriyle bölge halkının beğenisini kazandı.

Belediyenin kendi imkanlarıyla hazırlayarak, tamamladığı 6 bin 500 metrekarelik projede sentetik futbol sahasının yanı sıra voleybol ve basketbol sahaları ile yürüyüş yolu ve bisiklet parkuru da yer alıyor.

Bölgedeki çocuklar ve gençler, bu tesislerden ücretsiz olarak yararlanabilecek.

Yapımı tamamlanan park projesinin son halini inceleyen Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, çok amaçlı olarak tasarlanan parkın vatandaşlara farklı seçeneklerde dinlenme ve eğlenme imkanı sunduğunu söyledi.

Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın hak ettiği kaliteli yaşam koşullarına erişebilmelerine olanak tanımak için çok amaçlı projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bağlar'a güzellik ve yeşil alan katıyoruz. Bu parkımızı da çocuklarımızı ve gençlerimizi düşünerek hazırlayıp, kendi imkanlarımızla hizmete sunduk." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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