Bağlar Belediyesinden yol çalışmaları

09.10.2019 14:48

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi kırsal mahalleler ve ilçe merkezindeki yol yapım çalışmalarını sürdürüyor.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde "KOSGEB yolu" olarak bilinen alanda yaptığı çalışma ile yıllardır yaşanan ulaşım sorununu çözüme kavuşturdu.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, daha önce 5 metre olan yolun genişliğinin 15 metreye, uzunluğunun bin 100 metreye yükseldiğini, aynı zamanda çevre yoluna bağlantı da sağlanarak şehirler arası geçişlere adeta nefes aldırdığını belirtti.

Yolda çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu ifade eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir haftalık çalışma ile önce yolun alt yapısını hazırladı, ardından da üst yapısını tamamlayarak yolu hem şehir içi hem de şehirler arası ulaşıma hazır hale getirdi. Ekiplerin çalışmaları sonucu Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu üzerinde 'KOSGEB yolu' olarak bilinen alanda modern yol çalışması gerçekleştirilerek yeni ve modern bir görünüm kazandırıldı. Vatandaşlarımız şehrimize layık olan modern ve geniş yolu bu haftadan itibaren kullanabilecekler."

Kaynak: AA