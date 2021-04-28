Başkan Beyoğlu, Dünya Yetimler Gününde 4 yetimi olan aileye kol kanat oldu
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Başkan Beyoğlu, Dünya Yetimler Gününde 4 yetimi olan aileye kol kanat oldu

Başkan Beyoğlu, Dünya Yetimler Gününde 4 yetimi olan aileye kol kanat oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında iki hafta önce babalarını kaybettiklerini öğrendiği 4 yetim çocuğun olduğu aileye sahip çıkarak beyaz eşya ihtiyaçlarını karşıladı.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, mahalle ziyareti sırasında iki hafta önce babalarını kaybettiklerini öğrendiği 4 yetim çocuğun olduğu aileye sahip çıkarak beyaz eşya ihtiyaçlarını karşıladı.

Uzun süredir hasta olan eşi A.S.K.'nın hayatını kaybetmesiyle 4 çocuğu ile birlikte yalnız kalan S.K.'nın acısını paylaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve taziye dileklerini ileten Başkan Beyoğlu, maddi imkansızlıklarla karşı karşıya kaldığına şahit olduğu aileye buzdolabı ve fırın seti hediye etti. Beyoğlu'nun talimatıyla eşyalar hemen temin edilerek aileye Dünya Yetimler Gününde teslim edildi.

Anne S.K., eşinin hayatını kaybetmesinden sonra maddi ve manevi olarak zor günler geçirdikleri bir dönemde Başkan Beyoğlu'nun kendilerini ziyaret edip destek olmasıyla büyük teselli bulduklarını ifade ederek, "Yetimlerimizin yüzünü güldürdü. Kendisine çok dua ediyoruz " dedi. - DİYARBAKIR

Başkan Beyoğlu, Dünya Yetimler Gününde 4 yetimi olan aileye kol kanat oldu
Başkan Beyoğlu, Dünya Yetimler Gününde 4 yetimi olan aileye kol kanat oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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