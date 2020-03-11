Bağlar Belediyesinden vatandaşa nefes aldıracak iki park projesi
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Bağlar Belediyesinden vatandaşa nefes aldıracak iki park projesi - Haber
Güncel

Bağlar Belediyesinden vatandaşa nefes aldıracak iki park projesi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern park projesi hazırladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
Bağlar Belediyesinden vatandaşa nefes aldıracak iki park projesi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi çok amaçlı, kültürel özellikli, botanik ve doğal iki modern park projesi hazırladı. İçinde kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan parkın Yenihal bölgesinde yapılması planlanıyor.


Bağlar Belediyesi, farkındalık oluşturması beklenen iki park projesi hazırladı. İçinde kütüphane, yürüyüş, gezinti ve dinlenme alanları bulunan parkın Yenihal bölgesinde yapılması planlanıyor. Toplam alanı 42 bin metre kare olarak belirlenen parkta, yaz döneminde yaşanan hava sıcaklığı dikkate alınarak vatandaşların nefes alabileceği bir yürüyüş, gezinti ve dinlence alanı oluşturuldu. Ahmed-i Hani'nin isminin verilmesi planlanan parkın projesi Diyarbakır'ın geleneksel kent dokusuna uygun olarak dar sokaklardan geniş eyvanlara, hayatlara açılan kapıların tasvirlendiği bir kurguyla inşa edildi.


Kütüphane ve okuma salonları


Parkın içinde 700 metrelik alanda kütüphane inşa edilecek. Gün içerisinde öğrencilerin ders çalışma aktivitelerine imkan sağlamasının yanı sıra kentlinin okuma alışkanlığı pekiştirecek bir yapıda kurgulandı. Kütüphane bölümünde okuma salonları yer alacak ve öğrenciler istedikleri zaman gelip burada ders çalışabilecek. Parkın içinde çocuklara yönelik oyun alanları, engellilere yönelik olarak da özel tasarlanan bölümler yer alacak. Kompleks şeklindeki park projesinde yürüyüş yolu üzerinde yer alan duvarlarda; suyun serinletici etkisinin kentliye daha ferah bir ortamda vakit geçirmesi olanağı sağlaması açısından kayrak kaplı su duvarı olarak işlevlendirildi. Duvarlarda korten malzeme ile kentin edebi ve sanatsal mirasını bugünlere taşıyan yazar ve sanatçılarının isimleri, yazıları ve şiirleri ile bezenerek ziyaretçilere sunulacak.


Otopark ve spor alanları


Tüm bu mekansal alanların yanı sıra alanın kuzey ve güney girişinde 4 tanesi engelli otoparkı olmak üzere 42 araçlık otopark, soğuk piknik yapmaya olanak sağlayan oturma bitirmeleri, seyir alanları ve toplam uzunluğu 650 metre olan koşu parkuru ve çeşitli spor aletlerinin olduğu bir egzersiz alanı yer alacak.


Kuş türleri ve hayvan çeşitleri bu parkta olacak


Bir diğer önemli proje ise "kuş cenneti" temalı park olacak. Yine Bağcılar Mahallesine bağlı Hamravat Evleri yakınlarında hayata geçirilmesi düşünülen "kuş cenneti" temalı botanik parkta kuş türleri ve hayvan çeşitlerinin olacağı özel bir bölüme yer verileceği kaydedildi. Botanik özellikli park, kuş cenneti ve hayvanat bahçesi şeklinde geniş yelpazeye sahip olarak planlanırken bu proje ile kentte bu alanda bir ilke imza atılarak önemli bir açığın giderilmesi amaçlanıyor.


"Onay alırsak bu yıl başlayacağız"


Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin modern yüzü olacak iki projenin yapımına ilgili kurumlardan onay aldıktan sonra bu yıl içinde başlamayı planladıklarını söyledi. Başkan Beyoğlu, "Projelerimiz ve projelerimizi hayata geçireceğimiz alanlar hazır. İlgili kurumlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Onay almamız halinde hemen başlayacağız. Bu iki park hem kentin yeni yüzü olacak, hem vatandaşlarımızın yeni nefes alanları olacak. Kütüphane, oyun salonları, engellilere yönelik alanlar, kuş cenneti ve hayvan bölümleri nedeniyle de vatandaşlarımıza huzurlu bir yaşam imkanı sunacak. Bağlar'ımıza hizmetin en güzeli yakışır" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Haber
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama Haber
Korona nedeniyle okullar tatil edilecek mi? Bakan'dan yeni açıklama
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Haber
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi Haber
Koronavirüsün ardından Türkiye'de iki ürün yok satıyor! Stoklar tükendi
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında Haber
Kız öğrenci, olan biteni ailesine anlattı! Servis şoförü gözaltında
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı Haber
Metroda paniğe neden olan görüntü sonrası gözaltına alındı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
İran'lı milletvekili ölümcül virüsü nasıl yendiğini anlattı
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Son dakika: Koronavirüsle ilgili endişe verici paylaşım yapan 29 kullanıcı ilgili birimlere bildirildi
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Koronavirüse iyi geldiği söylenen şalgam, Adana'dan 46 ülkeye ihraç ediliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Fashion TV 2020 Türkiye güzelleri seçildi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 63 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 354'e yükseldi
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Grip olan oyuncu Hande Soral, koronavirüse karşı tedbir aldı
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Galatasaray - Beşiktaş derbisini, Abdulkadir Bitigen yönetecek
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Futbolcu, yönetici ve kulüp görevlilerine koronavirüs testi yapan Olympiakos, sonuçların negatif çıktığını duyurdu
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Lucescu'dan Fenerbahçe açıklaması: Bu dönemde teklif almadım
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Silifke'de 6 bacaklı bir kuzu dünyaya geldi
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Galatasaray'da teknik heyet, futbolcuları koronavirüse karşı uyardı
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Son Dakika: Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama: Kentte tespit edilmiş vaka yok
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
Adanalılar, belediyenin koronavirüse karşı önlem almamasına tepki gösteriyor
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
MEB, öğrencilere ve öğretmenlere koronavirüs uyarısında bulundu
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Şevket Kazan'ın cenazesinde yan yana saf tutan Erdoğan ve Gül'ün arasına başka biri girdi
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
Futbol hayatını İtalya'da sürdüren Koray Günter: İnsanlar korkunç şekilde davranıyor
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
İngiltere'de doktorlardan korkutan koronavirüs açıklaması: İtalya gibi olabiliriz
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Polonya Genelkurmay Başkanı Jaroslaw Mika, koronavirüse yakalandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Ali Babacan James Jeffrey Abdülhamit Gül Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Dilek Yaman Haluk Levent Muhterem Nur
Spor Fatih Terim Emre Kılınç Gökhan Gönül Rıza Çalımbay Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Mart Futbol Koronavirüs
Şu an buradasınız: Bağlar Belediyesinden vatandaşa nefes aldıracak iki park projesi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 14:13:06. #1.14#