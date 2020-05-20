Bağlar Belediyesinden uzaktan eğitimle Kur'an-ı Kerim dersi Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evleri yerine kursiyerlere ve öğrencilere uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veriyor.

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evleri yerine kursiyerlere ve öğrencilere uzaktan eğitim sistemi ile eğitim veriyor. Video konferans yöntemi ile verilen Kur'an-ı Kerim dersine veliler ve öğrenciler büyük ilgi gösteriyor.

Bağlar Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını önlemleri nedeniyle kapalı olan eğitim destek evlerinde eğitim alan vatandaşların mağdur olmaması için uzaktan eğitim sistemini uyguluyor. Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış, kuaförlük, matematik, resim gibi branşlarda verilen kurslar için alanında uzman eğitmenler öğrencilere ve kursiyerlere video konferans yöntemi ile iletişim sağlıyor. Bağlar Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü'ne bağlı faaliyet gösteren kurslarda görev yapan eğitmenler tarafından verilen eğitimler vatandaşların yakın ilgisini çekiyor.

"Vatandaşımız mağdur olmasın diye bu sistemi uyguluyoruz"

Korona virüs salgını dolayısıyla kimsenin arzu etmediği zorlu bir süreçten geçtiklerini kaydeden Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların mağdur olmaması için uzak eğitim yöntemini devreye soktuklarını ve bunda da başarılı olduklarını kaydetti. En çok talep edilen alanlarla ilgili kursları uyguladıklarını belirten Başkan Beyoğlu, "Geçen yıl ilk kez belediyemiz bünyesinde açmış olduğumuz Kur'an-ı Kerim kursuna vatandaşlarımızın yoğun ilgi göstermesi bizi sevindiriyor. Bunun yanı sıra diğer branşlara da büyük önem veriyoruz. Birçok branşta uzman eğitmenlerimiz, video konferans yöntemi ile öğrencilere ulaşıyor" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA