Bağlar Belediyesinden unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik denetim
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Bağlar Belediyesinden unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik denetim

17.02.2021 10:25 | Son Güncelleme: 17.02.2021 10:28
Bağlar Belediyesinden unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik denetim

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçe genelinde unlu mamul üretimi yapan işyerlerine yönelik hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, salgın hastalık nedeniyle temizliğin ön plana çıktığı bu süreçte kurallara uymayanlar hakkında uyarılarda bulundu.

Hamur kazanlarından ekmek tahtalarına ve tatlı hazırlama makinalarına kadar birçok konuda denetim gerçekleştiren ekipler hijyen ve temizlik koşullarının hiçe sayıldığı tespit edilen bazı işyerlerine yasal işlem uyguladı.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, hijenin önemine değinerek, ekmek ve tatlı gibi ürünlerin sağlıklı koşullarda hazırlanmasını önemsediklerini belirtti.

Bu yöndeki denetim ve kontrollerin aralıksız süreceğini dile getiren Beyoğlu, "Temel gıda ürünlerinin sağlıklı koşullarda hazırlanması hem esnafımıza olan güveni artıracak hem vatandaşlarımızın sağlığını koruyacak. Temizlik her zaman önemlidir ancak içinde bulunduğumuz salgın hastalık döneminde daha hayati hale gelmiştir. Vatandaşımızın huzurunu temin etmek ve sağlığını korumak amacıyla gıda sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirlerimiz aralıksız devam edecek." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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