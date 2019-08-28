Bağlar Belediyesinden "Temiz Bağlar" kampanyası

28.08.2019 16:44

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi "Temiz Bağlar" sloganıyla temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok noktada denetim yaparak cadde ve sokaklara çöp döken vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Belediye bünyesinde oluşturulan ekipler, ilçede evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek vatandaşları temizlik ve çevreyi koruma konusunda bilinçlendiriyor. İlçenin eski yerleşim yerlerinde başlayan uygulamanın tüm semtlere yayılması planlanıyor.

İlçe genelinde denetimleri artıran ekipler, sabahın erken saatlerinde başlayan uygulamada zamansız bırakılan çöp ve atıkların insan sağlığını tehdit ettiğini dile getirerek, çöp toplama saatlerine uyulması konusunda da vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, göreve geldikten sonra temizlik konusuna vurgu yaptıklarını belirterek, ekiplerin rahat çalışması için gerekli teknik imkanları oluşturduklarını söyledi.

Temizlik ve çevreyi koruma hassasiyetinin oluşması için ekipleri görevlendirdiklerini ifade eden Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ekiplerimiz vatandaşları evlerinde ve iş yerlerinde ziyaret ederek temizlik ve çevre konusunda bilgilendiriyor. Bunun çok etkili ve faydalı sonuçlar getirdiğini görüyoruz. Ekiplerimiz bu çalışmalarını artırarak devam ettirecek. Vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle vererek temiz bir Bağlar imajı oluşturacağız. Vatandaşlarımızın sağduyusuna ve kendi kentine karşı olan sevgisine inanıyoruz."

Kaynak: AA