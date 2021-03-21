Bağlar Belediyesinden su taşkınlarına yönelik önlem

Diyarbakır'da Bağlar Belediyesi kırsalda gerçekleştirdiği çalışma ile 10 günde 525 beton boru döşeyerek su taşkınlarına karşı önlem aldı.

Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Karacadağ Mahallesine bağlı mezralarda ulaşımda aksamalara yol açan, tarım arazileri ve hayvanların zarar görmesine neden olan su taşkınlarına karşı yer altına beton borular döşüyor.

10 günde Karacadağ Mahallesi merkezi ile Laçin, Tezharap, Ziyaret, Terhane, Keloş, Darbey ve Kum Deresi mezralarına 525 beton boru döşeyen ekipler çalışmaları sürdürüyor.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçe tarihinin en büyük hizmetlerini hayata geçirdiklerini belirterek, çalışmaların sürdüğünü söyledi.

"Her zaman ve her koşulda vatandaşına hizmet götüren bir belediye anlayışını oturttuk. Kırsal yerleşim yerlerine bir yandan yeni yollar açıyor, diğer yandan beton boru ve menfez köprüler inşa ederek ulaşımı ve yaşamı elverişli hale getiriyoruz." diyen Beyoğlu, "Bağlar'da huzur ve hizmet var" sloganı ile çalışmalara devam edeceklerini aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin