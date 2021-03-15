Bağlar Belediyesinden şeffaf bağ evi ihalesi
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Bağlar Belediyesinden şeffaf bağ evi ihalesi

15.03.2021 10:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 10:21
Bağlar Belediyesinden şeffaf bağ evi ihalesi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçeye adını veren bağ kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla hazırladığı Bağ Evi Projesinin ihalesini sosyal medyadan canlı yayınlayarak şeffaflık örneği sergiledi.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, ilçeye adını veren bağ kültürünü yeniden canlandırmak amacıyla hazırladığı Bağ Evi Projesinin ihalesini sosyal medyadan canlı yayınlayarak şeffaflık örneği sergiledi.

Bağlar Belediyesi, Bağ Evi Park Projesinin ihalesini kendi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlayarak örnek bir tutum sergiledi. Önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan ihale sürecinin ardında çalışmalarına başlanacak olan proje Bağcılar Mahallesi Aram Tigran Caddesi üzerinde 30 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek. İlçeye adını veren bağ kültürünü yaşatmak ve geliştirmek için tasarlanan projede yöreye özgü üzüm çeşitlerinin yanı sıra bağ kültürünü yansıtan bağ evi, yürüyüş yolları, çocuk oyun alanları, park ve dinlenme alanları yer alacak. Çok amaçlı proje ile bir zamanlar Bağlar ilçesinde hakim olan bağ kültürünün yeni nesiller arasında yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

"Bağ kültürünü yeniden canlandırıyoruz"

Son iki yılda belediyenin imkanlarını doğru değerlendirerek ilçenin geleceğine yön verecek projeleri hayata geçirdiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, bağ evinin de bunlardan biri olduğunu söyledi. Beyoğlu, "İlçemizin tarihinde bağ kültürünün çok önemli bir yeri var. Bir çocuğumuz çocukluk yıllarımızda Bağlar'daki üzüm bağlarını hatırlıyoruz. Bu kültür ne yazık ki sonraki yıllarda çarpık kentleşmeye kurban edildi. Amacımız bu kültürü yeniden canlandırmak. Sosyal medya hesaplarımız üzerinden şeffaf bir ihale süreci gerçekleştirdik. Önümüzdeki günlerde inşallah projeye başlanmış olacak. Şimdiden Bağlar'ımıza ve Diyarbakır'ımıza hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesinden şeffaf bağ evi ihalesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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