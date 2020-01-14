Bağlar Belediyesinden personele eğitim

14.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 14.01.2020 16:20

Bağlar Belediyesi, vatandaşlarla daha iyi iletişim kurulması, sorunların pratik yöntemlerle çözülmesi ve hizmetlerle ilgili memnuniyetin artırılması amacıyla personele eğitim verecek.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yaptığı açıklamada, belediyenin vatandaşın sorunlarını kısa ve pratik yollarla çözmesi gerektiğini belirterek, dolayısıyla hizmet sunarken vatandaşın işinin kolaylaştırılması gerektiğini aktardı.

Bu amaçla çeşitli konularda hizmet içi eğitimler vereceklerini dile getiren Beyoğlu, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerel yönetimlerde vatandaş memnuniyetine büyük önem veriyor. Bu amaçla çeşitli konularda hizmet içi eğitimler vereceğiz." dedi.

Kaynak: AA