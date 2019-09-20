Bağlar Belediyesinden organik tarıma destek

20.09.2019 14:58

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "İnşaat firmalarına ve müteahhitlere inşa edecekleri sitelerde en az bir meyve ağacı bulundurma zorunluğu getirerek, bu konuda bilinç oluşturmak istiyoruz." dedi.

Kent içinde organik tarım modelini oluşturmak için başlattığı çalışmalarla meyve fidelerini toprakla buluşturan Bağlar Belediyesi, örnek bir uygulamaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Çalışmalara katılan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçede kurulacak yeni yaşam alanları ve sitelerde meyve ağaçları bulundurma zorunluğu getirmeyi planladıklarını söyledi.

"İnşaat firmalarına ve müteahhitlere inşa edecekleri sitelerde en az bir meyve ağacı bulundurma zorunluğu getirerek, bu konuda bilinç oluşturmak istiyoruz." diyen Beyoğlu, Fransa'nın başkenti Paris'te örneği olan kent içinde organik tarım modelini Diyarbakır'a getirmek için pilot olarak belirlenen noktalarda organik meyve ve sebze yetiştirme bahçeleri oluşturmaya başladıklarını aktardı.

İlk fideyi kendi elleriyle toprağa diken Beyoğlu, "Vatandaşımız hak ettiği organik tarım ürünlerine, meyve ve sebzelere kendi ilçesinde ucuz fiyatlarla ve kaliteli şekilde ulaşsın istiyoruz. Bunun için başlattığımız çalışmalarda fidanları dikmeye başladık. İlçemiz ve Diyarbakır için hayırlı olsun. Kısa zaman sonra sebze üretimine de başlayacağız. Bu konuda bilinç oluşturmak istiyoruz. Vatandaşlarımızı buna teşvik edeceğiz. Bu proje ile hem üreteceğiz hem de ekonomik canlılık yaratıp istihdam yaratmış olacağız." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA