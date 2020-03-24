Bağlar Belediyesinden koronavirüs önlemli ihale Bağlar Belediyesi, akaryakıt ihalesini yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, akaryakıt ihalesini yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcıların arasında en az 1,5 metre mesafe olacak şekilde gerçekleştirdi.

Makine İkmal Müdürlüğünde gerçekleşen ihaleye katılan 11 firmanın temsilcisi ve ihale komisyonu üyeleri dezenfektan kontrolünden geçtikten sonra maske ve eldiven kullanarak salona alındı. Katılımcılar arasında 1,5 metrelik mesafeye sandalye bırakıldı.

İhale şeffaflık ilkeleri çerçevesinde belediyenin sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden canlı olarak yayınlandı.

Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni tip koronavirüs tehlikesi nedeniyle katılımcı firmaların temsilcilerinin sağlığını düşünerek sıkı önlemler aldıklarını belirtti.

Olası spekülasyonlara mahal vermemek için de ihaleyi canlı olarak yayınladıklarını kaydeden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için sağlık her şeyden önce gelir. Bu düşünce ile ihaleye katılan firma temsilcilerine dezenfektan uyguladık, maske ve eldiven ile katılmalarını sağladık. Salonda aralarına en az 1,5 mesafe olacak şekilde oturmalarını sağladık. Yeni tip koronavirüs tehlikesi geçene kadar tüm işlemlerimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz."

Kaynak: AA