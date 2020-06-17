Bağlar Belediyesinden korona virüs denetimi
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Bağlar Belediyesinden korona virüs denetimi

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vaka sayılarının son günlerde yükselme eğilimine girmeye başladığı ilçede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışmaya imza atarak hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulunup fırın ve lokantalarda...

Bağlar Belediyesinden korona virüs denetimi
17.06.2020 14:53 | Son Güncelleme: 17.06.2020 14:58

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, vaka sayılarının son günlerde yükselme eğilimine girmeye başladığı ilçede Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışmaya imza atarak hijyen, sosyal mesafe ve maske konusunda vatandaşlara uyarıda bulunup fırın ve lokantalarda denetim gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır'da yeni tip korona virüs vaka sayısının son zamanlarda artış göstermesi üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle ortak bir çalışmaya imza atarak geniş katılımlı denetimler gerçekleştirdi. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile Sağlık İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğü personellerinden oluşturulan ekipler, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sahaya çıktı.

Fırın ve lokantalara denetim

Vatandaşlara sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımı konusunda uyarıda bulunan ekiplerin bir sonraki durağı fırın ve lokantalar oldu. Bu iş yerlerinde çalışan personelin maske kullanmasını ve hijyen koşullarına taviz vermeden uymasını isteyen ekipler, kurallara uymadıkları tespit edilen işletmeler hakkında yasal işlem uyguladı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların sağlığını korumaya yönelik bu denetimlerin aralıksız olarak devam edeceği dile getirerek, "Bu konuda sorumlu ve duyarlı davranmak tüm vatandaşlarımızın ortak görevidir" dedi. " ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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