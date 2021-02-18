Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması
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Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması

18.02.2021 12:27 | Son Güncelleme: 18.02.2021 12:30
Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kar yağışının başladığı gece saatlerinden itibaren kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, kar yağışının başladığı gece saatlerinden itibaren kar temizleme çalışması gerçekleştirdi.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatı ile harekete geçen ekipler ilçe merkezi ve kırsalda saha çalışmalarına başladı.

Önceden alınan önlemler sayesinde ilçe merkezinde ulaşımda aksama yaşanmazken, kırsalda da kapalı yol olmadığı ifade edildi.

İş makineleri ve kar küreme araçları kullanarak yolların kapanmasını önleyen ekipler, kırsal bölgelerde zaman zaman zor anlar yaşadı.

Alınan önlemler ve yapılan çalışmalar sayesinde Karacadağ bölgesinde ulaşımın aksamasının önüne geçildi.

Sahadaki çalışmaları gece boyunca takip ederek ekiplerden bilgi alan Hüseyin Beyoğlu, mahalle muhtarlarıyla da iletişim halinde gelen talepleri değerlendirdi.

Beyoğlu, "Vatandaşlarımız bilsin ki; onların hizmetkarıyız ve her koşulda yanlarındayız. Gerek merkezde gerekse kırsalda olmak üzere ilçemizin her karışında hizmet ediyoruz. Bu mücadelemiz ve gayretimiz yağış sona erene kadar devam edecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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