Bağlar Belediyesinden kar temizleme çalışması

03.01.2020 14:38 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:38

Bağlar Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu Karacadağ bölgesindeki kırsal yerleşim yerlerinde ulaşımın aksamasını önledi.

Bağlar Belediyesinden yapılan açıklamada, Karacadağ bölgesinin yüksek kesimlerinde kar yağışının etkili olduğu, önceden alınan tedbirlerle ulaşımın aksamasının önlendiği bildirildi.

Belediyeye ait araçlar ve iş makinelerinin müdahalesiyle 10 kırsal mahallede vatandaşların mağdur olmasının önüne geçildiği kaydedilen açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin olası kar yağışına karşı gerekli tedbirleri almaya devam ettiği belirtildi.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, alınan önlemler ve yapılan çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu ve belediye ekiplerine teşekkür etti.

Beyoğlu ise, "Bizim için vatandaşlarımızın huzuru çok önemlidir. Bizim görevimiz milletimize her koşulda hizmet ulaştırmaktır. Karacadağ bölgemizde yer alan 10 köyümüzün kar yağışı nedeniyle olası mağduriyetini önlemiş olduk. Bundan sonra da aynı şekilde milletimizin emrinde ve hizmetinde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA