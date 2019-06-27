Bağlar Belediyesinden kanser hastasına yardım eli

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, maddi nedenlerle tedavi için İstanbul'a gidemeyen kanser hastasına destek sundu.

Beyoğlu, her hafta çarşamba günü düzenlenen "halk günü" toplantısında vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve talepleri dinliyor.

Kentte yaşayan ve yaklaşık 1,5 yıl önce kansere yakalanan Behçet Orak da (57) bu toplantıya katılarak, gerekli donörün bulunması üzerine ameliyat için İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'ne gitmesi gerektiğini ancak kara yoluyla yolculuğun uygun olmaması nedeniyle uçakla yolculuk etmesi gerektiğini, buna da maddi durumunun elvermediğini belirtti.

Beyoğlu da, başvurduğu birçok kurumdan olumsuz yanıt aldığını ifade eden Orak'ın ulaşımı için nakdi giderlerinin karşılanması yönünde talimat verdi.

Orak yaptığı açıklamada, sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah böyle başkanların sayısını artırsın. O beni mutlu etti, Allah da onu mutlu etsin. dedi.

Belediye Başkanı Beyoğlu ise, millete hizmetkar olmaya gelen bir anlayışın temsilcileri olduklarını ifade ederek, "Ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Elimizden geldiği kadar onların sorunlarına çözüm üretmeye çalışıyoruz. Vatandaşımız mutlu olursa biz de mutlu oluruz. Sağlık çok hassas bir konu. Bu kardeşimize hemen yardımcı olduk. İnşallah ameliyatı başarılı geçer ve sağlığına kavuşur. O zaman daha çok mutlu oluruz." diye konuştu.

Kaynak: AA