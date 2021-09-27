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Bağlar Belediyesinden iki bölgeye daha imar yolu

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Bağlar Belediyesinden iki bölgeye daha imar yolu

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni yaşam alanlarının gün geçtikçe arttığı ilçenin gelişen bölgelerinde yeni imar yolları açarak ulaşıma rahat nefes aldırmaya devam ediyor.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (İHA) - AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni yaşam alanlarının gün geçtikçe arttığı ilçenin gelişen bölgelerinde yeni İmar yolları açarak ulaşıma rahat nefes aldırmaya devam ediyor. Bağcılar ve Şeyh Şamil mahallelerinde iki bölgedeki ulaşım tıkanıklığı, belediye tarafından kazandırılan imar yollarıyla aşıldı.

Bağlar Belediyesi, ilçenin altyapı, üstyapı ve ulaşımdan kaynaklı sorunlarını çözmek için çalışmalarını sürdürürken, son iki buçuk yılda ilçe tarihinin en büyük imar yolları hizmeti kazandırılarak Bağlar'ın çehresi değiştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin aralıksız olarak sürdürdüğü çalışmalarda Bağcılar bölgesinde bir ve eski Bağlar bölgesinde de bir bölgenin daha imar yolu sorunu çözüme kavuşturuldu. Ekipler, Bağcılar Mahallesini eski Siverek yoluna bağlayan 1221. Sokakta 140 metre uzunluk ve 12 metre genişliğinde yol çalışması gerçekleştirdi.

Doktorlar sitesine yeni imar yolu

Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan ve 'Doktorlar Sitesi' olarak bilinen bölgede 505. Sokak çevresinde 20 metre genişlik ve 700 metre uzunluk ebatlarına sahip yeni yol kazandırılarak ulaşımda yaşanan tıkanlık giderildi. İmar yollarının, gelecekte yaşanması muhtemel ulaşım sorunlarının önüne geçeceğini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Son iki buçuk yılda yaptığımız hizmetlerle bu anlamda Bağlar tarihinin rekorunu kırdık diyebiliriz. Ama işimiz daha bitmedi. İlçemizin muhtelif bölgelerinde ulaşımı rahatlatmaya yönelik imar yolları kazandırmaya devam edeceğiz" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesinden iki bölgeye daha imar yolu

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