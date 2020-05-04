Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
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Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine destek
04.05.2020 17:06 | Son Güncelleme: 04.05.2020 17:06

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıttı.

Diyarbakır'da Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketleri dağıttı.

Sosyal yardım çalışmaları kapsamında belediye ekiplerince ihtiyaç sahipleri tespit edildi.

Hazırlanan yardım paketlerinin dağıtımına Belediye Başkanı Beyoğlu da katıldı.

Bazı aileleri ziyaret ederek, yardım paketlerini teslim eden Beyoğlu, vatandaşlarla görüştü, sorunlarını dinledi.

Beyoğlu, ramazan ayında manevi duyguların daha yoğun yaşandığını ifade ederek, bu kapsamda vatandaşları ziyaret ettiklerini, durumlarını sorup, dualarını aldıklarını söyledi.

Bağlar Belediyesi olarak imkanları ölçüsünde vatandaşlara destek sunmaya çalıştıklarını ifade eden Beyoğlu, "Halkımıza çağrımız lütfen evde kalsınlar. Bu zaman dilimi geçici. İnşallah bu süreç geçtiğinde yine güzel günler bizi bekliyor." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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