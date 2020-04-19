Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru
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Diyarbakır, Beyoğlu, Bağlar, Güncel

Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelenin başladığı tarihten sonra aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu bin 200 ailenin gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

19.04.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.04.2020 12:50
Bağlar Belediyesinden ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek rekoru

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni tip korona virüs salgını ile mücadelenin başladığı tarihten sonra aralarında 65 yaş üstü vatandaşların da bulunduğu bin 200 ailenin gıda ve temel ihtiyaçlarını karşıladı.

Bağlar Belediyesi, Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünya geneline yayılarak tüm dünyanın ortak sorunu ve mücadelesi haline gelen yeni tip korona virüs seferberliğinde sosyal belediyecilik rekoru kırıyor. Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan ekipler, her gün onlarca vatandaşın gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayarak evlerine kadar ulaştırırken şu ana kadar belediye imkanlarıyla alışverişi yapılan hane sayısı bin 200'e ulaştı. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda da vatandaşa hizmet etmeye devam eden ekipler, 65 yaş üstü, kronik hasta ve engellilerin de aralarında bulunduğu onlarca hanenin ihtiyaçlarını yerine getirerek kapıdan teslim etti.

"Sosyal belediyecilikte örnek bir noktaya ulaştık"

Temin edilen ihtiyaçlar arasında gıda ve temizlik ürünleri önemli yer tutarken, sosyal belediyecilikte örnek bir noktaya geldiklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu vatandaşın mağduriyetini gidermek amacıyla yoğun bir gayret gösterdiklerini söyledi. Beyoğlu, "Bizim belediyecilik anlayışımızda sadece rutin hizmetler yok. Sosyal belediyeciliğe özel önem veren bir gelenekten geliyoruz. Ülke olarak en büyük şansımız sosyal belediyecilikten gelen ve bu işin mimari olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderimiz olmasıdır. Ekiplerimizle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yüzünü güldürerek dualar alıyoruz. Salgın başlamadan önce de ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza gerekli tüm desteği sağlıyorduk. Salgın ve sokağa çıkma yasağından sonra bu işi daha da yoğunlaştırdık" dedi.

Başkan Beyoğlu, belediye ekiplerinin sokağa çıkma yasağı uygulanan hafta sonunda sokak ve caddelerde görev yaparak acil durumlara müdahale ettiğini de belirterek yasak kararına uyan Bağlar halkına teşekkür etti. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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