Bağlar Belediyesinden gıda yardımı Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı.

Bağlar Belediyesi ihtiyaç sahibi ailelere yardım dağıttı.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Ramazan ayında (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ailelere destek sunduklarını söyledi.

"Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde ziyaret ederek ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullanan Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın emir ve talimatları doğrultusunda sosyal ve gönül belediyeciliğine devam edeceğiz. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize ihtiyaçlarını karşılayıp evlerinde ziyaret ederek ulaştırmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bunları lütuf olarak görmüyoruz, aziz milletimize karşı görev olarak kabul ediyoruz. "

Kaynak: AA