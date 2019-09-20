Bağlar Belediyesinden gıda denetimi

20.09.2019 15:04

Bağlar Belediyesi zabıta ekiplerince yapılan gıda denetiminde piyasaya sürülmek üzere olan, son kullanma tarihi geçen çok sayıda süt ve süt ürünü ele geçirilerek, imha edildi.

Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çocuklara bozuk ve zararlı gıda satışının önlenmesi için okul önlerinde ve okul kantinlerindeki denetimleri artırdı.

Toptan satış yapan iş yerlerinde gerçekleştirilen denetimler sırasında son kullanma tarihi geçtiği, bozularak insan sağlığı için tehdit oluşturduğu tespit edilen çok sayıda süt ve süt ürünü ele geçirildi.

Bozuk sütleri kolilerle belediyeye ait araçlara yükleyen ekipler daha sonra bunları çöp tesislerinde imha etti.

Denetimlerde son kullanma tarihi geçen konserveler de imha edildi, iş yerleri hakkında işlem yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, halkın, özellikle de çocukların sağlığını hiçe sayanlara karşı mücadelenin süreceğini belirtti.

Kaynak: AA