Bağlar Belediyesinden fiyat etiketi denetimleri

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü ile gıda fiyatlarına ilişkin etiket denetimi yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların güvenli ürün almalarını sağlamak ve haksız fiyat artışının önüne geçmek için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Ticaret Bakanlığı'nın temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışının önüne geçmek için yayınladığı genelge kapsamında, Zabıta ve Ruhsat Müdürlükleri ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ürünlerin yer aldığı listenin alış ve satış fiyatları üzerinden kar marjlarını inceledi.

Raf ve kasa etiket fiyatlarını denetleyen ekipler, mevzuata uygun ürün satışı yapmayan işletmelere durum tespit tutanakları ile uyarıda bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşların mağdur edilmemesi için gerekli mücadeleyi göstereceklerini belirtti.

Ekiplerin, düzenli olarak sahada denetim yapacağını aktaran Beyoğlu, "Fahiş fiyatlar, fırsatçılık ve stokçuluk... Bunları yapmak bu millete yapılabilecek en büyük kötülüktür. Buna seyirci kalamayız. Ekiplerimizi görevlendirdik. Kim vatandaşımızı mağdur ediyorsa biz de onun üzerine gideceğiz." ifadelerini kullandı.

AA / Bestami Bodruk - Son Dakika Haberleri

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