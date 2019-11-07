Bağlar Belediyesinden fidan diken çocuklara bisiklet

07.11.2019 13:08 | Son Güncelleme: 07.11.2019 13:08

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, fidan dikme çalışmalarına katılan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, bisiklet hediye etti.



Beyoğlu beraberinde eşi Dürdane Beyoğlu ile geçen hafta belediye olarak gerçekleştirdikleri fidan dikme çalışmalarına katılan öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Çocuklara bisiklet hediye eden Beyoğlu, geleceğin teminatı olarak gördükleri çocukların fidan dikme çalışmalarına katılarak ortaya koydukları duyarlı davranışların topluma örnek olmasını istediklerini söyledi.

Beyoğlu, "Çocuklarımıza sembolik olarak bisiklet hediye ettik. Onların mutluluğu bizim için her şeyden daha değerli. Fidan dikme çalışmalarımıza katılarak çalışkanlıklarıyla dikkat çeken çocuklarımıza hediye vermek istedik. Onları mutlu görmek bizim için tarifsiz bir duygu ve mutluluk. Yeşil bir gelecek ve çevre için tüm vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA