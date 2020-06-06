Bağlar Belediyesinden evlat nöbetindeki Celal Begdaş'ın işe alındığı iddialarına yalanlama Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesi, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Celal Begdaş'ın belediyede işe alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Diyarbakır merkez Bağlar Belediyesi, HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden Celal Begdaş'ın belediyede işe alındığına yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında Begdaş'ın belediyede işe alındığı yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Söz konusu haberlerin evlatlarını terör örgütünden isteyen ailelerin haklı mücadelesini manipüle etmeye yönelik olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'Oğlu Yusuf Begdaş'ın HDP'liler tarafından 'dağa kaçırıldığını' ileri süren Celil Begdaş, parti binası önünde beklemeye başladığı günden kısa bir süre sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun AK Parti'ye verdiği Bağlar Belediyesi'nde temizlik işçisi olarak işe alındı. Belediyedeki mesaisini parti binası önünde tamamlayan Begdaş, kapıya yakın bir yerde oturarak, binaya giren kadınlara sinkaflı küfürlerde bulunurken, haber takibi yapan gazetecilere de hakaretler yağdırıyor.' şeklinde gerçeği yansıtmayan haber üzerine belediyemiz açıklama gereği duymuştur. Belediyemizin böyle bir personeli bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımları, tamamen algı oluşturmaya ve evlatlarını terör örgütünden isteyen ailelerin haklı mücadelesini manipüle etmeye yönelik olarak değerlendirmekteyiz."

Açıklamada, kamuoyundan bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar edilmemesi istendi.

Kaynak: AA