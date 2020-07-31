Bağlar Belediyesinden düzensiz göçmenlere yemek ikramı Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, düzensiz göçmenlere yemek ikram edildi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, düzensiz göçmenlere yemek ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, ekipler Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu'nun talimatıyla, ilçedeki 200'ü aşkın düzensiz göçmene yemek dağıtttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Beyoğlu, Türkiye'nin her zaman mazlumun yanında yer aldığını belirterek, "Bu insanlara sahip çıkmayı hem insani hem de dini bir vecibe olarak görüyoruz. Aziz vatanımızın ve mazlumların hamisi olan devletimizin değerini bilelim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA