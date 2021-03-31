Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi
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Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinin artması ve vatandaşların artan talebi üzerine ilçedeki semt pazarlarının sayısını artırıyor.

AK Partili Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, yeni yerleşim yerlerinin artması ve vatandaşların artan talebi üzerine ilçedeki semt pazarlarının sayısını artırıyor. Türkiye'nin en büyük mahallesi Bağcılar Mahallesinde 4 bin metrekarelik alanda kurulacak yeni semt pazarı önemli bir ihtiyacı karşılayacak.

Bağlar Belediyesi, ilçenin yeni imar ve inşaat alanı olarak yeni yerleşim yerlerinin hızla arttığı Bağcılar Mahallesine bir semt pazarı daha kazandırıyor. Heskif Caddesinde geçtiğimiz günlerde temeli atılan ve tamamlanma aşamasına gelen park projesinin bitişiğinde hayata geçirilecek semt pazarı 4 bin metrekarelik alandan oluşacak. Pazar yerinin önümüzdeki günlerde hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Bu pazarın yanı sıra ilçenin ihtiyaç duyulan bölgelerinde de pazar alanları kurulması ve mevcut pazarların iyileştirilmesi için çalışmalar yapılıyor.

Beyoğlu, pazar esnafıyla bir araya geldi

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, semt pazarlarının sorunları ve yeni kurulacak semt pazarlarıyla ilgili olarak kadın ve erkek pazar esnafının katıldığı istişare toplantısında bir araya geldi. Verimli geçen toplantıda esnaflar, sorun, talep ve önerilerini dile getirdi. Kadın semt pazarı esnafına pazar kimlik kartı dağıtan ilk belediye olan Bağlar Belediyesi'nin yaklaşımından memnun kalan esnaflar Başkan Beyoğlu'ndan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

"Güvenli pazar alanları oluşturmak istiyoruz"

Esnafın sorunlarını tek tek dinleyen Başkan Beyoğlu, pazar esnafının sorunlarına en fazla duyarlılık gösteren yönetim olduklarına dikkat çekerek esnafın ve halkın yararını gözetecek kararları birlikte almaya devam edeceklerini söyledi. Beyoğlu, "Semt pazarlarının huzurlu ve güvenli alış-veriş noktaları haline gelmesi için bugüne kadar çok önemli mesafe kat ettik. Esnafımızla sürekli bir araya geliyoruz. Bu toplantımız da oldukça verimli geçti. Sorunlarını çözmeye ve yeni pazarlar kurmaya devam edeceğiz. Bağcılar Mahallemizde hayata geçireceğimiz pazar yeri halkımıza ve esnafımıza şimdiden hayırlı olsun" dedi. - DİYARBAKIR

Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi
Bağlar Belediyesinden dev Semt Pazarı Projesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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