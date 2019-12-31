Bağlar Belediyesinden çocuklar için etkinlik
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Bağlar Belediyesinden çocuklar için etkinlik

Bağlar Belediyesi tarafından akvaryuma götürülen çocuklar gönüllerince eğlendi.

31.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:00
Bağlar Belediyesinden çocuklar için etkinlik

tarafından akvaryuma götürülen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Belediyeye bağlı Kardelen Kadın Merkezinde faaliyetlere katılan 4-6 yaş grubundaki 28 çocuk, ve eğitmenleri eşliğinde bir alışveriş merkezinde bulunan akvaryuma götürüldü.

Çocuklar, akvaryumdaki dünyanın dört bir yanından getirilen çeşitli balıklar hakkında bilgi aldı, veli ve eğitmenleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA
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