Bağlar Belediyesinden çocuklar için etkinlik

31.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 31.12.2019 11:00

Bağlar Belediyesi tarafından akvaryuma götürülen çocuklar gönüllerince eğlendi.

Belediyeye bağlı Kardelen Kadın Merkezinde faaliyetlere katılan 4-6 yaş grubundaki 28 çocuk, anne ve eğitmenleri eşliğinde bir alışveriş merkezinde bulunan akvaryuma götürüldü.

Çocuklar, akvaryumdaki dünyanın dört bir yanından getirilen çeşitli balıklar hakkında bilgi aldı, veli ve eğitmenleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA