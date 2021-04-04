Bağlar Belediyesinden çevre temizliği
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi, havalimanı yolu üzerinde bulunan arazideki atıkları temizleyerek, görüntü kirliliğine son verdi.
Bağlar Belediyesi, havalimanı yolu üzerinde bulunan arazideki atıkları temizleyerek, görüntü kirliliğine son verdi.
Söz konusu bölgede yaşayan vatandaşların talebi üzerine harekete geçen Bağlar Belediyesi Temizlik Müdürlüğü ekipleri, Zümrüt Kent mevkisindeki arazide çalışma başlattı.
Belediye ekipleri atıklardan temizledikleri alanı güzel bir görüntüye kavuşturdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya