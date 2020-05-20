Bağlar Belediyesinden camilerde temizlik seferberliiği
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Bağlar Belediyesinden camilerde temizlik seferberliiği

Bağlar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olan ve 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilerde temizlik çalışması başlatıldı.

Bağlar Belediyesinden camilerde temizlik seferberliiği
20.05.2020 16:16 | Son Güncelleme: 20.05.2020 16:22

Bağlar Belediyesi tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle kapalı olan ve 29 Mayıs'ta ibadete açılacak camilerde temizlik çalışması başlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 29 Mayıs'ta sosyal mesafe kuralına uygun olarak yeniden ibadete açılması planlanan camilerde başlatılan temizlik çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Şu ana kadar ilçedeki 28 caminin antiseptik solüsyon ilacı ile dezenfekte edilip camilerin iç ve dış bölümleri ve halıların aynı anda hem sıcak hem de soğuk hava veren makinalarla temizlendiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda oluşturulan özel ekiple de camilerin yanı sıra belediye hizmet binaları, kamu kurum ve kuruluşlara ait binalar, kültür merkezleri, Kur'an kursları ve öğrenci yurtlarının da dezenfekte edildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilk günden itibaren ilçede dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Beyoğlu, vatandaşların mecbur kalmadıkça sokağa çıkmamaları gerektiğini ifade eden Beyoğlu, kurallara uyularak bu sürecin çok daha sağlıklı bir şekilde atlatılacağını aktardı.

Camilerde hijyen çalışmaları yürüttüklerini dile getiren Beyoğlu, "Vatandaşlarımızın temiz ve hijyenik koşullarda ibadet etmesi için tüm tedbirleri almış durumdayız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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