Bağlar Belediyesinden asfalt ve park çalışması
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Bağlar Belediyesinden asfalt ve park çalışması

Bağlar Belediyesinden asfalt ve park çalışması
Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk - Haberler | Güncel

Bağlar Belediyesi, Dericiler Sitesinin bulunduğu alanda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Bağlar Belediyesi, Dericiler Sitesinin bulunduğu alanda sıcak asfalt çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, iş kollarının bulunduğu bölgelerde asfalt serim çalışmalarını sürdürüyor.

Çalışmalar kapsamında Diyarbakır-Mardin kara yolunda bulunan Dericiler Sitesi bölgesinde yaklaşık bin ton asfalt serimi yaptı.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Milletimize hizmet etmek için gönül birliği yapmış bu fedakar çalışma arkadaşlarımızın emeğiyle daha çok güzel hizmetlere imza atacağımıza inanıyorum." dedi.

Belediye tarafından 25 bin metrekare yeşil alan projesi kapsamında 7 park oluşturma çalışmaları devam ediyor. İlçede yeşil alan oranını artırmak ve vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için projeyi hayata geçirdiklerini belirten Beyoğlu, şöyle konuştu:

"Yeşil alan sayımız artsın, vatandaşımızın nefes alabileceği oksijen depoları fazla olsun diye gayret ediyoruz. Son iki yılda 7 park projemizi hayata geçirdik. Hepsinin taşıdığı ayrı güzellikler var. Şehrimizin çehresini değiştiriyor. Bu parkımızı da inşallah en kısa zamanda tamamlayarak halkımızın hizmetine sunacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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