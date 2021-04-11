Bağlar Belediyesinden asfalt çalışması

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezindeki mahallelerde kullanılamaz hale gelen parke taşlarını söküp, yerine asfalt çalışması yürütüyor.

Bağlar Belediyesi, ilçe merkezindeki mahallelerde kullanılamaz hale gelen parke taşlarını söküp, yerine asfalt çalışması yürütüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yunus Emre Mahallesi 1007. Sokakta yıllar önce döşenen ve yıprandığı için ulaşımda sıkıntıya yol açan parke taşları Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince söküldü.

Sokağa, taşların kaldırılmasının ardından asfalt serimi yapıldı. Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu da çalışmaları yerinde inceledi.

Beyoğlu, mahalle sakinlerinin ekmek pişirmek için kullandığı tandırın tadilatı için de ekiplere talimat verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk