Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması
Haberler » Güncel » Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması - Haber

Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması

Bağlar Belediyesi, Sakarya Caddesinde alt yapı çalışması başlatacak.

07.01.2020 15:30 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:48
Bağlar Belediyesinden alt yapı çalışması

, Caddesinde alt yapı çalışması başlatacak.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin ve Bağlar Kaymakamı Nihat Karabiber, esnaf ziyaretinde bulundu.

Beyoğlu, Sakarya Caddesinin durumuyla yakından ilgilendiklerini ve bu konuda önemli çalışmaları hayata geçirmeye çalıştıklarını bildirdi.

Esnaf ve vatandaşların çilesi haline gelen olumsuz görüntülere son vereceklerini belirten Beyoğlu, şöyle dedi:

"Oluşan çukurları önce temizleyeceğiz. Daha sonra modifiye asfalt döşeyerek burada iş yapan esnafımızı ve alışverişe gelecek olan vatandaşımızı rahatlatacağız. Böylece esnafımız ve vatandaşımız kışı rahat bir şekilde geçirecek. İlkbaharla birlikte Büyükşehir Belediyemiz yenileme çalışmalarına başlayacak. Bu caddemiz alışverişte kentin modern yüzü haline gelecek."

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler