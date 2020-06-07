Bağlar Belediyesinden algı oluşturmaya yönelik habere yalanlama
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Bağlar Belediyesinden algı oluşturmaya yönelik habere yalanlama

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bazı basın yayın organlarında HDP önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerden Celil Begdaş'ın belediyede işe alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

Bağlar Belediyesinden algı oluşturmaya yönelik habere yalanlama
07.06.2020 09:53 | Son Güncelleme: 07.06.2020 09:53

Diyarbakır'ın Bağlar İlçe Belediyesi, bazı basın yayın organlarında HDP önünde evlat nöbetinde bulunan ailelerden Celil Begdaş'ın belediyede işe alındığı yönündeki haberleri yalanladı.

Celil Begdaş, çocuğunun terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde birçok aile ile birlikte oturma eylemi başlattı. Begdaş için bazı basın yayın organlarından Bağlar Belediyesinde işe alındığına yönelik haberler yer aldı. Konu ile ilgili açıklama yapan Bağlar Belediyesi, maksatlı olarak yapılan bu haberin evlatlarını terör örgütünden isteyen ailelerin haklı mücadelesini manipüle etmeye yönelik olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında yer alan, 'Oğlu Yusuf Begdaş'ın HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını ileri süren Celil Begdaş, parti binası önünde beklemeye başladığı günden kısa bir süre sonra Yüksek Seçim Kurulunun AK Parti'ye verdiği Bağlar Belediyesinde temizlik işçisi olarak işe alındı. Belediyedeki mesaisini parti binası önünde tamamlayan Begdaş, kapıya yakın bir yerde oturarak, binaya giren kadınlara sinkaflı küfürlerde bulunurken, haber takibi yapan gazetecilere de hakaretler yağdırıyor' şeklinde gerçeği yansıtmayan haber üzerine belediyemiz açıklama gereği duymuştur. Belediyemizin böyle bir personeli bulunmamaktadır. Söz konusu haber ve paylaşımları, tamamen algı oluşturmaya ve evlatlarını terör örgütünden isteyen ailelerin haklı mücadelesini manipüle etmeye yönelik olarak değerlendirmekteyiz. Halkımızdan ve kamuoyundan bu tür asılsız haber ve paylaşımlara itibar etmemelerini istiyoruz. Halkımıza ve kamuoyuna saygılarımızla" denildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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