Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

31.10.2019 15:46

Bağlar Belediyesince, "Yeşil Bağlar için herkes bir fidan diksin" sloganı ile başlatılan ağaçlandırma çalışmaları kapsamında fidan dikimine devam ediliyor.

Yenihal bölgesinde bulunan belediyeye ait Göletli Park'ın arkasındaki alanda ağaçlandırma çalışmaları yapıldı.

Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, AK Parti Gençlik Kolları ve belediye meclis üyeleri ile öğrencilerle toprağa fidan dikti.

İlçede bulunan Yahya Kemal Bayatlı ve Beyaz Tebeşir ilkokullarından gelen öğrenciler de fidanları toprakla buluşturdu.

Beyoğlu, fidan dikmenin önemine değinerek, "Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle işimiz gönülleri kazanarak şehrimizi mamur etmek. Ayrım yapmadan tüm vatandaşlarımızla ve kurumlarımızla el ele vererek Bağlar'ı tarihteki misyonuna yakışır şekilde yeşil ve bol ağaçlı hale getirerek, güzelleştireceğiz." dedi.

Kentin nüfusunun büyük bölümünün Bağlar'da yaşadığına işaret eden Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Burası kentin en eski yerleşim yerlerinden biri olup aynı zamanda Diyarbakır'ın merkezi konumunda. Bağlar güzel olursa Diyarbakır da güzel olur. Göreve geldiğimizden beri bunun için çalışıyor, fikir ve proje üretip hayata geçirmeye çalışıyoruz. Toprağa vereceğimiz bir fidan ya da koruyacağımız bir ağaç bizden sonraki nesillerin hayatını kurtaracak. Yeşile, doğaya ve çevreye bu derece önem veren bir anlayışa sahibiz. Yüce dinimiz, tarihimiz ve kültürümüz bize bunu en güzel şekilde gösteriyor. Bugün de yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımızla bu güzel çalışmayı gerçekleştirdik.

Beyoğlu, vatandaşları yeşil alanları koruma konusunda duyarlı olmaya davet etti.

Kaynak: AA