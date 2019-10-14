Bağlar Belediyesinden ağaçlandırma çalışmaları

14.10.2019 13:28

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesince, ilçede ağaçlandırma çalışmaları başlatıldı.

Bağlar Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde ağaçlandırma ve peyzaj çalışmaları başlattı.



Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeşil ve daha yaşanabilir Bağlar için çalışmaların aralıksız süreceğini belirterek, "Bağcılar Mahallemizdeki refüjlere ağaç dikimi yapıyoruz. Daha yeşil bir kuşak oluşturulması için peyzaj düzenlemelerine ve ağaç dikme çalışmalarına devam edeceğiz. Çevreye karşı duyarlı bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın ilçede sağlık içinde yaşamalarına katkı sağlayacak ağaçlandırma çalışmaları ilçenin kentleşmesi açısından önemli. Bağlar'ı park ve bahçeleriyle her anını yaşamaktan daha da keyif alınacak bir ilçeye dönüştüreceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA