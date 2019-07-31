Bağlar Belediyesinden 90 yeni temizlik aracı

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, ilçedeki temizlik sorununu çözmek için araç filosuna 90 yeni araç ekledi.

Bir süre önce yapılan ihale ile satın alınan araçlar belediyenin Makine İkmal Müdürlüğü tarafından teslim alındı.

İlçede "Temiz Bağlar" sloganıyla çalışma başlatan Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, yeni araçları inceledi.

Araçlardan birinin direksiyonuna geçen Beyoğlu, araçların tanıttı.

Beyoğlu, ilçedeki temizlik sorununu tamamen çözeceklerini belirterek, yeni alınan sıfır ve modern araçlarla titiz bir çalışma yürüterek Bağlar sokaklarına temizliği ve huzuru getireceklerini ifade etti.

Sokakların artık adeta gül gibi kokacağını dile getiren Beyoğlu, "Birbirinden farklı özelliklere sahip olan araçlar arasında çöp toplama, süpürme, hafriyat taşıma, sokak temizleme, cadde, cami yıkama araçları da yer alıyor. İlçede ciddi anlamda temizlik sorunu söz konusu. Bağlar sokakları bundan sonra kötü görüntüler yerine temizlikle gündeme gelecek." dedi.

"Bir yerde huzur temizlikle başlar. Bir yer temiz değilse orada ne yapsanız anlamı kalmaz. Temizlik huzurdur, barış ve kardeşliktir. Bizim anlayışımızda hizmet vardır, siyaset yapmak yoktur." diyen Beyoğlu, şunları kaydetti:

"Bağlar bizim dönemimizde ciddi bir hizmet görecek. Bunu hem kendi imkanlarımızla hem de uyum içerisinde çalışacağımız devletin ilgili kurumlarıyla beraber gerçekleştireceğiz. Hizmet aşkıyla gece gündüz çalışıyoruz. Bağlar'ın sokakları tertemiz olacak. Kötü kokular ve pislik yerine temizlik kokacak, gül kokacak. Vatandaşlarımız bu hizmeti yaşayarak fark edecekler. Temizlik seferberliği başlattık. Ekiplerimiz yeni araçlarımızla her gün sokaklarda olacak. Halkımızı seviyoruz. Bunu da sokaklarımızı temiz tutarak ve hizmet yaparak göstereceğiz."

Kaynak: AA