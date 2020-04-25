Bağlar Belediyesince vatandaşların ihtiyaçları karşılandı Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Diyarbakır'ın merkez Bağlar Belediyesince vatandaşların ihtiyaçları karşılandı.

Bağlar ilçesinde 65 yaş üstü, engelli ve kronik hasta vatandaşların alışverişleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçları Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu tarafından oluşturulan özel ekipler tarafından karşılanarak evlerine kadar ulaştırıldı.

Belediye tarafından şimdiye kadar ihtiyacı karşılanan hane sayısı 1500'ü geçti.

Beyoğlu, "Sokağa çıkma kısıtlamasına riayet eden değerli hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Bu kararlar bizlerin sağlığımız için uygulanıyor ve riayet etmek hepimizin yararınadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın altını her defasında çizmiş olduğu sosyal devlet ve belediyecilik ilkelerine uyarak gönüller kazanmaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: AA