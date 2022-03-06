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Bağlar Belediyesince geleceğin yıldızlarına malzeme desteği sunuldu

AA, Bestami Bodruk - Güncel
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Bağlar Belediyesince geleceğin yıldızlarına malzeme desteği sunuldu

Bağlar Belediyesi, Bağlar Belediyespor bünyesinde bu yıl kurulan basketbol şubesinin alt yapısında yer alan minik ve genç sporculara malzeme desteğinde bulundu.

BAĞLAR, DİYARBAKIR (AA) - Bağlar Belediyesi, Bağlar Belediyespor bünyesinde bu yıl kurulan basketbol şubesinin alt yapısında yer alan minik ve genç sporculara malzeme desteğinde bulundu.

Bağlar Belediyesi Spor Salonunda düzenlenen törene katılan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, Şanlıurfa'da bölge şampiyonu olarak Diyarbakır'ı temsil etme hakkı kazanan U-14 kız takımı sporcularının da bulunduğu 44 sporcuya malzemeleri takdim etti.

İlçede kız ve erkek çocuklar arasında yapılan tarama ile kulüp bünyesine alınan sporcuların gelecekte hem sporda hem eğitimde iyi yere geleceğine inandığını belirten Beyoğlu, "Sizlerin bu heyecanını ve coşkusunu görünce çok mutlu oluyoruz. Sizler için daha çok imkan oluşturmak istiyoruz. Türkiye'mizin, Diyarbakır'ımızın geleceği sizler olacaksınız. Sizlerden beklentimiz ne spordan ne de eğitimden asla kopmayın. İkisini bir arada çok başarılı noktalara taşıyabilirsiniz." dedi.

AA / Bestami Bodruk - Güncel

Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, basketbol, Bağlar, Güncel, Haberler

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