Bağlar Belediyesince açılan kursta pandemi tedbirlerine uygun eğitim
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Bağlar Belediyesince açılan kursta pandemi tedbirlerine uygun eğitim

02.11.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.11.2020 11:54
Bağlar Belediyesince açılan kursta pandemi tedbirlerine uygun eğitim

Bağlar Belediyesine bağlı kurslarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun eğitim veriliyor.

Bağlar Belediyesine bağlı kurslarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun eğitim veriliyor.

Bağlar Belediyesinin üniversite adaylarına yönelik ücretsiz eğitim hizmeti verdiği TYT-AYT kurslarına katılan öğrenciler, pandemi tedbirleri kapsamında üniversite sınavına hazırlanıyor.

Bakım ve onarımdan geçirilerek yenilenen eğitim merkezinde 180 öğrenci, sosyal mesafe kuralına uygun olarak sınıflarda yerini alıyor.

Haftada 5 gün ücretsiz eğitim verilen kurslarda öğrencilere ayrıca kitap, kırtasiye ve benzeri destekler de sağlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk

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