Bağlar Belediyesi zabıta ekipleri vatandaşa hizmet için 24 saat sahada Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, pandemi döneminde 24 saat mesai yaparak ilçe halkının sağlığını ve huzurunu korumak için çalışıyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler, pandemi döneminde 24 saat mesai yaparak ilçe halkının sağlığını ve huzurunu korumak için çalışıyor.

Zabıta teşkilatının kuruluşunun 194. yılı nedeniyle açıklama yapan Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, fedakar zabıta personelinin gecesini gündüzüne katarak millete hizmet ettiğini söyledi.

400 bini aşkın nüfusu ile Diyarbakır nüfusunun yüzde 25'ini barındıran ve 36 il'den daha büyük olan Bağlar'da Kovid-19 salgınından sonra belediye ekiplerinin iş yoğunluğu ve sorumluluğunun daha da arttığını dile getiren Beyoğlu, bu ekiplerin başında zabıtanın geldiğini aktardı.

Beyoğlu, Bağlar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin semt pazarları, alışveriş noktaları, yol güzergahları ve mahalle araları olmak üzere ilçe genelinde 24 saat boyunca mesai harcayarak vatandaşın sağlığı ve huzuru için gerekli olan tedbirleri almaya çalıştığını anlatan Beyoğlu, zabıta personelinden özel ekipler oluşturduklarını, dar gelirli, yaşlı,engelli,hasta ve ihtiyaç sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını da bu ekiplerin aracılığı ile karşıladıklarını kaydetti.

Beyoğlu,"Gecesini gündüzüne katarak milletimizin sağlığı,huzuru ve selameti için çalışan fedakar zabıta personelini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA