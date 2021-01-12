Bağlar Belediyesi yeni yollarla ulaşım sıkıntısını giderdi
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Bağlar Belediyesi yeni yollarla ulaşım sıkıntısını giderdi

12.01.2021 10:17 | Son Güncelleme: 12.01.2021 10:20
Bağlar Belediyesi yeni yollarla ulaşım sıkıntısını giderdi

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor.

Modern mimarisi ve yeni yaşam alanlarıyla günden güne gelişerek büyüyen Bağcılar Mahallesinde hayata geçirilen yeni yollar ile ulaşım sıkıntısı giderildi.

Belediye ekipleri, Ahmet Kaya Caddesine bir hafta içerisinde 37 metre genişliğinde ve 1.5 kilometre uzunluğunda üç yeni yol kazandırdı.

Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, ilçenin bir çok noktasında yol yapım hizmetlerine devam ettiklerini söyledi. Beyoğlu, "İlçemizin her noktasına hizmet götürerek ulaşımı güvenli ve elverişli hale getiriyoruz. Bir hafta içerisinde üç yeni yol kazandırdık. Şehir içinde ve kırsalda bir çok noktada yol yapım ve ulaşım sorunlarını çözmeye yönelik hizmetlerimiz devam ediyor."

Beyoğlu, çocuklarla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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