Bağlar Belediyesi, yeni yılda hizmetlerine devam ediyor
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Bağlar Belediyesi, yeni yılda hizmetlerine devam ediyor

05.01.2021 16:29 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:32
Bağlar Belediyesi, yeni yılda hizmetlerine devam ediyor

Bağlar Belediyesi, yeni yılda da hizmetlerini sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, yeni yılda da hizmetlerini sürdürüyor.

Bağlar Belediyesi, kırsal Özdemir Mahallesine 3,5 kilometre yol kazandırarak ulaşım sıkıntısına son verdi.

Belediye ekipleri, 5 Nisan Mahallesinde de kaldırımları yeniledi. Esnaf ziyaretinde bulunan Bağlar Belediyesi Başkanı Hüseyin Beyoğlu, "Yeni yıla yeni hizmetleri milletimizle buluşturarak güzel başladık. Bu yıl hizmette doruğa ulaşacağız." dedi.

Beyoğlu, şunları kaydetti:

"2019 ve 2020 yıllarında ilçe tarihinin en güzel hizmetlerini yaptık. Ama bununla yetinmeyeceğiz. Şimdi çıtayı daha yukarıya çektik. 2021 yılı bu bakımdan inşallah doruk noktasına ulaştığımız dönem olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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