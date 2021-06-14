Bağlar Belediyesi vatandaşıl ilettiği sorunları çözüme kavuşturuyor
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Bağlar Belediyesi vatandaşıl ilettiği sorunları çözüme kavuşturuyor

Bağlar Belediyesi vatandaşıl ilettiği sorunları çözüme kavuşturuyor
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, vatandaşların yaşadıkları yerleşim yerleri ile ilgili ilettiği sorunları çözüme kavuşturuyor.

Diyarbakır'ın Bağlar Belediyesi, vatandaşların yaşadıkları yerleşim yerleri ile ilgili ilettiği sorunları çözüme kavuşturuyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ortaya konulan pratik ve çözüm odaklı belediyecilik anlayışı ile hizmet yapıldığı, bu hizmetlerin de vatandaşlar tarafından olumlu karşılandığı bildirildi.

Bu kapsamda vatandaşın ihbarı sonucu Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki yıpranan rögar kapakları ile bozulan parke taşlarının yenilendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, belediyeciliğin pratik ve çözüm odaklı hizmet anlayışını uygulamak olduğunu belirterek, "İlçemizin neresinden sorun ve talep ulaştırılırsa hemen çözüm üretiyoruz. Bu şekilde halkımızın güvenini kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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