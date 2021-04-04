Bağlar Belediyesi ulaşımda yaşanan sorunları bir bir çözüyor
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Bağlar Belediyesi ulaşımda yaşanan sorunları bir bir çözüyor

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Bağlar Belediyesi ulaşımda yaşanan sorunları bir bir çözüyor

Bağlar Belediyesi, Kuruçeşme bölgesini Dörtyol'a bağlayan caddede asfalt çalışması yaptı.

Bağlar Belediyesi, Kuruçeşme bölgesini Dörtyol'a bağlayan caddede asfalt çalışması yaptı.

Belediye, Sento Caddesini Bağlar ilçesinin iç kısımlarına bağlayan Kuruçeşme-Küçük Gürsel Caddesi bölgesini 10 yıl sonra sıcak asfalt hizmeti ile buluşturdu.

Bu çalışma ile söz konusu bölgede yaşayan vatandaşların ve esnafın ulaşım sorunu sona erdi.

İlçe merkezi ve kırsal bölgelerde hizmet seferberliğine devam eden Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Selahaddin Eyyubi Mahallesi ile Gıda Toptancılar Sitesi çevresinde eskiyen kaldırımları yeniledi, yeni parke taşları döşedi.

Belediye, Karacadağ bölgesinde yer alan Kırkoyun Mahallesi'ne bağlı Güven ve Tahtareş mezralarında vatandaşlar tarafından yeni yapıların inşa edildiği yerleşim yerlerine de yeni yollar kazandırdı.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, vatandaşlarla bir araya geldi, talepleri dinledi.

5 Nisan Mahalle Muhtarı Mehmet Karahan, yapılan hizmetin kendilerini sevindirdiğini belirterek, Beyoğlu'na teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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